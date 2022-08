Video F1 | Nugnes: "Rueda non va licenziato, ma qualcosa cambierà" In questo nuovo video Q&A firmato Motorsport.com, il direttore Franco Nugnes risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo della Formula 1. La massima serie è pronta a riaccendere i motori in Belgio, dopo una pausa...di riflessione. Ferrari deve dare una svolta alla sua stagione dopo l'abisso ungherese: cambierà qualcosa al muretto della Rossa? Probabile...