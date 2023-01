Video F1 | Nugnes: "I veri motivi del rifiuto Ferrari alle PU 26" In questo nuovo video Q&A firmato Motorsport.com, il direttore Franco Nugnes risponde alle vostre domande sul mondo della Formula 1. Tanta aspettativa per la stagione 2023 ma soprattutto tanta curiosità attorno alla posizione assunta dalla Ferrari nei confronti dei motori 2026: scopriamo insieme i veri motivi che hanno spinto Maranello in questa direzione...