Video F1 | Minardi: "Ora Verstappen ha due marce in più degli altri" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi analizzano le prestazioni dei piloti protagonisti del Gran Premio d'Olanda. Nulla sembra fermare Max Verstappen, che ottiene la nona vittoria consecutiva e dimostra che in questo momento della sua carriera ha una marcia in più, anzi, due...