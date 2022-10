Video F1 | Minardi: "Non è colpa di Leclerc se la Ferrari mangia le gomme" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi valutano le prestazioni dei piloti nel Gran Premio di del Giappone. Verstappen vince e diventa campione del mondo, Leclerc conclude terzo dopo un finale di gara sofferto a causa dell'elevato consumo delle gomme e Perez sale in seconda posizione in classifica piloti per un punto...