Video F1 | Minardi: "Leclerc non va in fumo come la Ferrari" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi analizzano e valutano le prestazioni dei piloti durante il GP dell'Azerbaijan. Con un pesantissimo doppio zero in casa Ferrari e l'ennesima doppietta conquistata dalla Red Bull, sia il mondiale piloti sia quello costruttori sembrano andare in una direzione ben precisa. Sarà davvero cosi?