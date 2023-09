Video F1 | Minardi: "Cosa nasconde il nervosismo in Mercedes?" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi analizzano le prestazioni dei piloti protagonisti del Gran Premio del Giappone. Grazie alla vittoria di Verstappen, Red Bull conquista il suo sesto titolo costruttori, mentre in casa Mercedes si respira del nervosismo...