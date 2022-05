Video F1 | La griglia di partenza del GP di Spagna

Carica lettore audio

Charles Leclerc conquista la pole position del GP di Spagna. La sua F1-75 aprirà le danze di un appuntamento attesissimo. Ma attenzione a Max Verstappen: proprio nel 2016 a Barcellona firmò la sua prima vittoria. E, oggi come allora, non ha nessuna voglia di non salire sul gradino più alto...