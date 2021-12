Video F1 | Il botto di Charles Leclerc nella FP2 di Jeddah

Nei giorni scorsi si è parlato parecchio della potenziale pericolosità del circuito cittadino di Jeddah, che ospita il primo Gran Premio di Formula 1 della storia in Arabia Saudita. Nonostante le altissime velocità di percorrenza e le barriere a bordo pista, le prime due sessioni erano filate via abbastanza liscie, almeno fino a pochi minuti prima della bandiera a scacchi.

Il primo ad andare a "provare" da vicino le barriere del tracciato saudita è stato Charles Leclerc, che con la sua Ferrari ha impattato in maniera piuttosto violenta dopo aver perso il posteriore in inserimento alla curva 22. Il monegasco è stato portato al Centro Medico per un controllo di routine, ma non ha riportato particolari conseguenze, perché poco dopo è arrivato al box del Cavallino.

Ad avere la peggio invece è stata la SF21, che ha sbattuto sia con il posteriore che con l'anteriore, facendo una rotazione dopo il primo impatto. Sicuramente si prospetta una notte di intenso lavoro per i meccanici della Rossa, inoltre bisognerà valutare eventuali danni al cambio e alla power unit.

In attesa di avere aggiornamenti, eccovi qui sotto le immagini dell'incidente.