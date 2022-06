Video F1 | Ghini: "Sainz? Deve dare prova delle sue qualità" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano e analizzano i diversi scenari per il GP del Canada, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno visto la Ferrari costretta a sostituire la terza centralina sulla monoposto di Leclerc. Il pilota monegasco verrà retrocesso di 10 posizioni in griglia, pertanto spetterà al compagno di squadra Sainz arginare l’avanzata delle due Red Bull. Riuscirà la rossa di Maranello a rilanciarsi nella lotta per il titolo?