Video F1 | Ghini: "Regalo il serpente raddrizzato a Vasseur" In questo nuovo appuntamento del Candido firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i temi offerti dal weekend della Formula 1 in Australia. Ferrari chiude in quinta e settima la qualifica oceanica, un esito cela una preparazione in vista della gara: Vasseur, nel frattempo, non deve smettere di tenere alto il morale della sua squadra...