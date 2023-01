Video F1 | Ghini: "Leclerc ed Hamilton due destini che sono legati" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi offerti dal mondo della Formula 1 negli ultimi giorni. Lewis Hamilton ha intenzione di rimanere nella massima serie ancora per molto tempo: tante sono le indiscrezioni riguardanti il suo rinnovo con Mercedes. Per alcuni aspetti, il destino del sette volte iridato è legato a quello di un altro pilota: Charles Leclerc. Scopriamo il perché...