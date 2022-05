Video F1 | Ghini: "La Formula 1 e la teoria del porcospino"

Carica lettore audio

Con l'ufficialità dell'arrivo di Audi e Porsche in Formula 1 dal 2026 si è resa evidente l'ossessione dell'elettrico, che trova nella massima serie una compensazione con motori endotermici.

In tutto questo, ecco che i porcospini iniziano ad agire: i team, devono riuscire a individuare una situazione di vicinanza compatibile col fatto di non pungersi a vicenda. Più le squadre sono compatte, più hanno la forza di contrastare una Liberty Media che sta reinterpretando la Formula 1 con scelte che possono non essere coerenti con le loro aspettative...