Video F1 | Ghini: "Enzino Ferrari lascia Maranello ma tornerà..."

F1 | Todt: "Ferrari: si cambi qualcosa se gli errori si ripetono"

Il manager francese, capo della Scuderia dal 1993 al 2007 ed ex presidente della FIA, ha partecipato come ospite della Gazzetta dello Sport a Trento al Festival dello Sport. Jean ha avuto parole lusinghiere nei confronti del lavoro svolto dalla Ferrari, anche se ha consigliato Binotto di fare qualche cambiamento se si ripetono gli stessi errori. Il transalpino sostieme che la squadra di Maranello non è lontana dalla metà e potrà riprovarci l'anno prossimo.