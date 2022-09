Video F1 | Ghini: "Chi sono il buono, il brutto e il cattivo?"

F1 | Solo Max tiene a bada due Ferrari risorte

Verstappen regala agli arancioni una pole position giocata sui mellesimi, ma in Olanda il padrone di casa non avrà vita facile perché le rosse di Leclerc e Sainz possono differenziare la tattica per giocare una partita a due punte contro il leader del mondiale. E la Mercedes con Hamilton può scombinare i piani confidando su una gara calda, perché la gara si giocherà su degrado e strategie.