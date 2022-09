Video F1 | Ghini: "Che ruolo avrà la donna CEO della FIA?"

F1 | Binotto spinge per rivedere le penalità sui cambi di motore

Il team principal della Ferrari ritiene che in proiezione futura sia giusto rivedere il numero delle power unit allocabili per pilota in una stagione, tenuto conto che a Monza quasi mezzo schieramento è andato in penalità. Da rivedere anche come si attribuiscono le retrocessioni in griglia perché la FIA ha impiegato ore per definire la gliglia di partenza.