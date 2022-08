Video F1 | Ghini: "Audi ha aperto la nuova era della F1"

F1 | Red Bull è uno one man team e nega l'aiutino a Perez

Verstappen, dopo aver siglato il miglior tempo nel primo run della Q3 del GP del Belgio, è tornato ai box, si è slacciato le cinture ed è sceso dalla sua RB18. Max sapeva che in gara sarebbe scattato dalla 15esima posizione per la penalità dovuta al cambio di motore e non ha pensato un momento di offrire la scia a Perez nel secondo tentativo, visto che il messicano è stato battuto da Sainz per 165 millesimi. "Pensavamo che Sergio ce l'avrebbe fatta da solo" ha detto Horner, ma l'episodio ha creato delle crepe.