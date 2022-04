Video F1 | Con la Red Bull alla scoperta di Miami

Carica lettore audio

Tra poco più di due settimane la Formula 1 sbarcherà sull’inedito tracciato di Miami per quella che sarà la seconda gara sul territorio statunitense e come da tradizione la Red Bull ha prodotto un video promozionale in grado di suscitare tanto interesse.



Il protagonista in questione è Sergio Perez. Il messicano, dapprima impegnato nelle trafficate strade ed autostrade della metropoli, successivamente è impegnato alla guida della sua vettura su sterrato dove non è assolutamente semplice scaricare a terra tutta la potenza della power unit.

Conclusa l’esperienza su terra, Perez si sposta poi verso quello che sarà il tracciato che vedrà impegnati i piloti di Formula 1 tra due settimane per poi concludere la folle corsa nello stadio dei Miami Dolphins.

Come sempre la Red Bull riesce ad attirare l’attenzione quando si tratta di stupire con video speciali…