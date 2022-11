Video F1 | Chinchero: "L'addio di Binotto non sarà indolore" In questo nuovo video Q&A di Motorsport.com, Roberto Chinchero risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo della Formula 1. Tante aspettative e curiosità per il 2023, ma soprattutto attesa per quanto riguarda il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari: l'eventuale uscita di scena di Mattia Binotto potrebbe non essere indolore a Maranello. Scopriamo perché...