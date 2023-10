Video F1 | Chinchero: "Il miglior regalo per Leclerc? La continuità" In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Roberto Chinchero risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo della Formula 1. Dai fatti che hanno caratterizzato il fine settimana in Qatar fino ad arrivare al 16 ottobre del 1997, quando, a Monte Carlo, nasce Charles Leclerc: quale potrebbe essere il regalo ideale per il monegasco della Ferrari?