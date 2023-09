Video F1 | Ceccarelli: "Sainz un maestro di economia mentale in gara" In questo nuovo appuntamento con il Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico che si respira nel paddock di Formula 1 dopo l'appuntamento di Singapore. Doppi complimenti a Carlos Sainz: non solo per la meritata vittoria, ma anche per la sua gestione dell'emotività...