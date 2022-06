Video F1 | Ceccarelli: "Porpoising, tema spinoso per la FIA" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine, analizzano i temi offerti dal Gran Premio del Canada. Dalla freddezza di Verstappen, alla gara conservativa di Sainz, per "saltellare" al problema del porpoising: quanto, questo tema, sarà la spina nel fianco della FIA?