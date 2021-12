Video F1 | Ceccarelli: "Perché serve nutrirsi bene ai GP?"

In Formula 1 una buona alimentazione è - quasi - fondamentale per una buona prestazione. Esiste una precisa tabella di marcia da rispettare, con orari prestabiliti, per "allenare" il pilota ad arrivare in forma prima di ogni evento, Gran Premio o qualifica che sia.

In passato come oggi, nonostante una maggior cultura e una maggiore attenzione, alcuni commettono errori di una certa rilevanza. Cosa bisogna fare per evitarli?