Video F1 | Ceccarelli: "Muretto Ferrari sotto pressione" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico che ha caratterizzato il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Una domenica in cui da un'attesa doppietta Ferrari si arriva alla festa per Perez. La confusione al muretto del Cavallino è causata dalla carenza di abitudine alla vittoria?