Video F1 | Ceccarelli: "Max il prototipo del programmato per vincere" In questo nuovo appuntamento con il Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano la Formula 1 dopo l'appuntamento in Belgio. Quali aspetti psicologici si celano dietro la supremazia di Max Verstappen? Scopriamolo insieme...