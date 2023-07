Video F1 | Ceccarelli: "Lewis dà un gran valore alla pole numero 104" In questo nuovo appuntamento con il Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico dei piloti di Formula 1 dopo l'appuntamento in Ungheria. Per Hamilton l'inaspettata pole position ha un grande valore, scopriamo perché...