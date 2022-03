Video F1 | Ceccarelli: "Leclerc un duro con l'animo da gentiluomo" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano la figura di Charles Leclerc: il monegasco, sembra essere molto diverso dal campione in carica Max Verstappen, ma in realtà hanno più punti in comune di quanto sembri...