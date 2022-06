Video F1 | Ceccarelli: "Leclerc è duro con sé ma non con gli altri" In questa nuova puntata di Doctor F1, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico dei piloti, ora pronti ad affrontare il fine settimana di Baku. Dopo quanto successo nel Principato, in che modo affronterà la tappa azera Charles Leclerc?