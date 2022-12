Video F1 | Ceccarelli: "La paura nelle corse tema delicato"

WEC | Ultimo test per la Ferrari 499P, 16.000km percorsi nel 2022

A Vallelunga la Hypercar del Cavallino Rampante ha portato a termine il programma di prove per quest'anno, che dopo il debutto l'ha vista svolgere anche i test endurance ad Aragon. La tabella di marcia è rispettata, ma c'è ancora tanto lavoro da fare in vista dell'esordio in campionato nel 2023.