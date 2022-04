Video F1 | Ceccarelli: "Imola rossa non condizionerà Leclerc" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli analizzano la grande attesa per Imola: tanto tifo e tanti tifosi sono attesi all'Autodromo per sostenere una Ferrari che si sta dimostrando imbattibile. Charles Leclerc sarà condizionato dal pubblico? La risposta è no. Ecco perché...