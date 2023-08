Video F1 | Ceccarelli: "Il rientro di Ricciardo più lungo del previsto" In questo nuovo appuntamento con Doctor F1, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano i temi emersi dal Gran Premio d'Olanda. Per Daniel Ricciardo il fine settimana si è chiuso al venerdì a causa di un brutto incidente che gli ha causato la rottura del metacarpo della mano sinistra: quando l'australiano potrà tornare in pista?