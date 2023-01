Video F1 | Ceccarelli: "Il medico in F1 ora si dedica ai meccanici dei pit" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto della salute all'interno dello staff dei Team di Formula 1. La condizione fisica e mentale dei meccanici gioca un ruolo sempre più importante, in un mondo in cui la performance deve essere ricercata in ogni aspetto...