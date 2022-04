Video F1 | Ceccarelli: "Charles farà tesoro dell'errore" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine, analizzano l'aspetto psicologico dei piloti dopo l'appuntamento di Imola: Leclerc e Verstappen, così diversi ma simili nel non sapersi mai accontentare. Il punto di forza di Charles? Non accettare mai un suo errore...