Video F1 | Ceccarelli: "Alonso libero di divertirsi, Marquez fa paura" In questo nuovo appuntamento con il Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano l'aspetto psicologico dei piloti di Formula 1 e MotoGP. Se in F1 Alonso si sente libero di divertirsi, in MotoGP Marc Marquez sta commettendo diversi errori che possono rivelarsi pericolosi per sè e per gli avversari...