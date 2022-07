Video F1 | Bobbi: "Sainz si permetteva una marcia in più di Max" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano a caldo i dati offerti dalla telemetria relativa alla terza sessione delle qualifiche del GP di Gran Bretagna. Carlos Sainz coglie la prima pole position in Formula 1, davanti a Max Verstappen per 72 millesimi. Qual è stato il punto di forza della F1-75?