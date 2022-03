Video F1 | Bobbi: "Quanti dubbi sulla velocità Red Bull!" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano la telemetria emersa dalla qualifica del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Come - e dove - Perez è riuscito a trovare quei 25 millesimi necessari per conquistare la prima pole position in carriera? In gara, massima attenzione alle eventuali ripartenze...