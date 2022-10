Video F1 | Bobbi: "Perché la pole di Sainz non è garanzia di vittoria" In questo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati offerti dalla telemetria relativi alla qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Sainz conquista la pole grazie a una Ferrari agile e competitiva nelle curve a bassa e media velocità. La Red Bull paga la difficoltà a portare in temperatura gli pneumatici nel giro secco, ma in gara potrebbe rivelarsi un vantaggio nella gestione delle gomme...