Video F1 | Bobbi: "Leclerc è un mostro in frenata!" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati offerti dalla telemetria della terza sessione di qualifica del GP di Spagna. A Barcellona, Leclerc reagisce all'errore durante il primo tentativo nel Q3, mentre Verstappen non può replicare, tradito da un problema alla sua RB18. Quella del monegasco è davvero una pole meritata nonostante la mancata risposta Red Bull?