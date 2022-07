Video F1 | Bobbi: "Filosofie diverse per risultati identici" In questo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati offerti dalla telemetria relativa alla terza sessione di qualifica del Gran Premio d'Austria. Sotto la lente d'ingrandimento, il giro di Charles Leclerc e di Max Verstappen, quest'ultimo poleman per soli 29 millesimi nei confronti del monegasco. Scopriamo insieme come...