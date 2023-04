Video F1 | Bobbi: "Ferrari lontana, ma ha lavorato per la gara" In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati della telemetria offerti dalla qualifica del Gran Premio d'Australia. In esame, il confronto tra Sainz, Verstappen e Leclerc nel Q3: entrambe le SF-23 non ottengono un buon piazzamento in griglia, nel segno di un lavoro orientato principalmente alla gara di domenica...