Video F1 | Bobbi: "Ferrari in lotta paga una sbavatura"

F1 | Ferrari: la perdita di competitività pesa più degli errori

E' il terzo GP di fila che le rosse non sono competitive per l'incapacità di gestire le gomme. La F1-75 si difende in qualifica ma sulla durata risulta meno performante anche della Mercedes che si fa minacciosa per il secondo posto nel mondiale Costruttori. La Scuderia commette errori di gestione clamorosi (al primo pit stop mancava una gomma al treno di Sainz), ma è il crollo nel passo gara che resta un mistero irrisolto dall'Ungheria. Serve una vittoria scaccia crisi, ma Monza non è la pista ideale.