Video F1 | Bobbi: "Alonso rovina i piani della Ferrari?" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati offerti dalla telemetria del Q3 della qualifica del GP del Canada conquistata da Max Verstappen. In questo confronto tra il giro del campione del mondo in carica e quello di Carlos Sainz, si notano molte differenze. Lo spagnolo, paga caro un errore all'ultima chicane e perde la prima fila, guadagnata da Fernando Alonso. Quanto, un vecchio leone, può dar fastidio a un giovane Cavallino?