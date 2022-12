Video F1 | Ascari e il primo mondiale Ferrari vinto... con una Formula 2

Carica lettore audio

Nel 1952, il campionato mondiale di Formula 1 inizia a maggio, in Svizzera. Elisabetta II è già stata incoronata Regina del Regno Unito a soli 25 anni, il generale Batista ha già stabilito una dittatura militare a Cuba, e la delicata voce di Nilla Pizzi riempiva le casse delle radio dell'epoca già da qualche mese.

Assente giustificato in quella domenica svizzera è Alberto Ascari, il pilota Ferrari è impegnato ad Indianapolis, gara inclusa come seconda prova della stagione. Non avrà fortuna a causa della rottura del mozzo di una ruota.

Raggiunge i suoi colleghi in Belgio poco più di un mese dopo, per dare il via anche alla sua... di stagione. E questa volta, non per arrivare secondo. Il '51 lo aveva concluso alle spalle dell'iridato Fangio, precedendo il compagno di squadra Froilan Gonzalez, il primo pilota a vincere un Gran Premio di Formula 1 con una vettura di Maranello.

Per il 1952, l'obiettivo della Scuderia del Cavallino Rampante era chiaro: vincere, in modo assoluto...