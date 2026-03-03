Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Prodotto
Motor1.com Italia
È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Formula 1
Australia
Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

CIAR
CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

WEC | Ferrari Victory Wall: un'opera che celebra la 499P coi nomi dei Tifosi

WEC
WEC | Ferrari Victory Wall: un'opera che celebra la 499P coi nomi dei Tifosi

MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Ogura rimpiange un'occasione sprecata: "Sorpreso da quanto ho fatto schifo all'inizio"

IGTC | Rowe e Schubert formano il tridente BMW per la 24h del Nürburgring

Intercontinental GT Challenge
IGTC | Rowe e Schubert formano il tridente BMW per la 24h del Nürburgring

MotoGP | Perché la Yamaha dovrebbe essere più preoccupata di quanto possa sembrare

MotoGP
MotoGP | Perché la Yamaha dovrebbe essere più preoccupata di quanto possa sembrare
Analisi
Formula 1 Australia

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Il primo Gran Premio della stagione in Australia si avvicina sempre più, ma tanti sono i punti interrogativi che ci pone questa nuova Formula 1, soprattutto dopo aver visto in azione le nuove monoposto durante i test. In questo nuovo video, cerchiamo di fare chiarezza...

Roberto Chinchero e Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Hamilton al Corriere: "La Ferrari è una religione ed è amata come il Papa"

Top Comments

Ultime notizie

È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Prodotto
Motor1.com Italia
È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Formula 1
Australia
Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

CIAR
CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2