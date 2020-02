Video: ecco i primi passi dell'AlphaTauri a Misano

La presentazione avvenuta nella serata di ieri nell’Hangar-7 di Salisburgo ha dato il via ad una nuova storia per l’ex Scuderia Toro Rosso che da ora in avanti si chiamerà ora AlphaTauri.

In una cornice decisamente suggestiva è stata presentata la nuova livrea che vestirà le monoposto del team di Faenza, mentre la nuova vettura, la AT01, era assente. Il motivo? L’auto del 2020 era posteggiata in un box del circuito di Misano Adriatico in attesa che Daniil Kvyat le facesse compiere i primi giri questa mattina.

Sin dalle prime ore del mattino i social media manager dell’AlphaTauri hanno documentato ogni spostamento dei membri del team, postando dapprima la foto di Kvyat, Gasly ed altri dipendenti della scuderia seduti su un jet privato con destinazione Misano.

Successivamente è stata la AT01 ad essere protagonista. La nuova creazione della squadra di Faenza è stata filmata con al volante il russo impegnato ad uscire dai box e percorrere la pit lane.

Sono stati questi i primi passi per una vettura che, nelle intenzioni di Franz Tost, deve consentire al team di proprietà Red Bull di lottare per il quinto posto nel mondiale costruttori.