Video | Com'è fatto un garage di Formula 1?

Spesso non prestiamo troppa attenzione ad un luogo di lavoro fondamentale per il team di Formula 1: il garage. Qui si cela davvero molto più di quanto si veda. Ogni garage viene montato e smontato sistematicamente in concomitanza dell'evento da un team altamente specializzato, il tutto per dare modo ad ogni membro del team di non doversi preoccupare sulla posizione di attrezzi o computer vari.

Alle spalle delle monoposto si cela un vero e proprio universo, con sale separate per ospitare gli ingegneri ed analisti, oltre a zone per allocare le parti di ricambio, sia meccaniche che aerodinamiche, a cui si aggiungono anche i vari set di pneumatici disponibili per il fine settimana.