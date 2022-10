Video | Comas: "Una vita fra la F1 e la passione per la Stratos" In questo nuovo video firmato Motorsport.com, Franco Nugnes prosegue l'intervista ad Erik Comas. La conclusione dell'esperienza in Formula 1, nel 1994, rappresenta solo l'inizio di un nuovo capitolo nella vita dell'ex pilota francese. Con il trasferimento in Giappone, Comas continua la sua avventura nelle competizioni automobilistiche, correndo prima nei campionati GT con Toyota e Nissan, poi anche alla 24 ore di Le Mans, fino ad arrivare ai Rally corsi con la sua grande passione...la Stratos. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni, per un pilota che ha saputo cogliere il meglio dalle circostanze...