Video | Ceccarelli: "In TV vedremo dati biometrici dei piloti F1"

F1 | Ferrari: Leclerc non chiede lo status di prima guida, ma...

Il monegasco non è il pilota che sbatte i pungi sul tavolo pretendendo i gradi da prima guida: Charles accetterà di iniziare la stagione alla pari con Sainz come è successo nelle due annate precedenti. Il "Principino", però, vorrebbe che gli sforzi andassero incanalati in una direzione ad un certo punto della stagione, evitando le occasioni perse quest'anno. Quello che non si sa è che Carlos più volte aveva dato la disponibilità ad aiutare il compagno, ma fatti di gara e strategie sbagliate non l'hanno permesso.