Vettel: un casco rosa per il ruolo di ambasciatore BWT

L’iconico casco bianco ornato con i colori della bandiera tedesca che ha adottato durante il suo periodo in Ferrari non c’è più. Sebastian Vettel ha svelato oggi il nuovo disegno per il casco che segna l’inizio della sua avventura in Aston Martin, ed è il rosa il colore predominante.

L’azienda austriaca BWT non è più il main sponsor della scuderia britannica, ma il suo logo è ancora presente sulla carrozzeria della AMR21 oltre che sul casco del quattro volte campione del mondo.

Vettel è diventato ambasciatore dell’azienda che da quest’anno vuole lanciare un messaggio di sostenibilità con una campagna per rendere disponibile acqua potabile sana in tutto il mondo direttamente dai rubinetti piuttosto che bottiglie di plastica.

Il casco di Seb presenta la striscia tricolore adottata sino allo scorso anno anche se con diverse sfumature di rosa, mentre sulla parte retrostante è presente il messaggio “Cambia il mondo, sorso dopo sorso”.

Parlando della partnership con BWT, Vettel ha dichiarato: "Il futuro è importante e dobbiamo fare del nostro meglio per proteggere il pianeta per i bambini e i giovani. Condividiamo tutti questa responsabilità e se saremo uniti potremo fare la differenza".

"Come pilota di Formula 1, penso che sia giusto parlare di questo argomento e far sentire la mia voce. Sono contento di aver trovato in BWT un partner che condivide la mia stessa prospettiva ed i miei stessi obiettivi. Riducendo la quantità di rifiuti di plastica, possiamo rendere il mondo migliore sorso dopo sorso".

L’accordo tra Vettel e BWT arriva nello stesso momento in cui la F1 ha dato istruzioni a tutto il suo staff di non usare bottiglie di plastica monouso nel paddock quest'anno.

Questa scelta rientra nell’ambito del programma che prevede entro il 2025 che nei circuiti di F1 non venga più utilizzato nulla che non possa essere riciclato o riutilizzato.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 1 / 8 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 2 / 8 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 3 / 8 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 4 / 8 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 5 / 8 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin con il suo casco 6 / 8 Foto di: Aston Martin Sebastian Vettel, Aston Martin con il suo casco 7 / 8 Foto di: Aston Martin Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 8 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images