Vettel: "Speranze? Non so quanto realistiche possano essere"

Per la prima volta da quando la Formula 1 è ripartita, Sebastian Vettel e la Ferrari accedono alla Q3 in Qualifica.

Il tedesco è stato il migliore delle Rosse in Ungheria piazzandosi quinto alle spalle del quartetto Mercedes (ovvero le due ufficiali di Hamilton e Bottas, più le due "rosa" della Racing Point con sopra Stroll e Perez).

Il distacco di Seb è stato ampiamente sopra il secondo, ma tutto sommato sembra che il 33enne sia soddisfatto di quanto compiuto, tenendo conto anche dell'enorme divario che la SF1000 ha rispetto alle monoposto rivali.

"Credo sia andata molto meglio rispetto ai weekend precedenti, per la prima volta abbiamo portato entrambe le macchine in Q3 e sapevamo che l'Austria non era adatta alla Ferrari, visto che si perdeva parecchio in rettilineo", commenta Vettel a Sky Sports F1 nel post-sessione.

"L'Hungaroring ha più curve e questo ci consente di recuperare, infatti la macchina mi è parsa molto meglio bilanciata. Siamo più vicini alle vetture del nostro gruppo, quindi Racing Point, Red Bull e McLaren. Questo è positivo".

Mentre resta evidente la supremazia delle Mercedes W11, dall'altra parte si può anche valutare positivamente la strategia differente del Cavallino Rampante, che in Q2 ha montato le Pirelli soft a Vettel e Charles Leclerc, dandogli così modo di partire all'attacco domani.

"Dobbiamo continuare a crescere e la cosa importante è cercare di preparare al meglio la gara di domani per giocarcela con chi ci sta accanto. Alcuni avranno mescole differenti, chi le medie, chi le morbide, per cui vedremo che tipo di lavoro riusciremo a fare".

Per altro, la pista magiara ha sempre regalato colpi di scena con Safety Car e imprevisti che hanno rimescolato le carte più volte, così come un meteo che anche oggi vedeva nuvoloni neri minacciosi nel cielo, probabilmente presenti anche per domani.

"In gara si può sempre sperare in un risultato positivo, semmai bisognerà capire se effettivamente le speranze siano realistiche. Io sono qui per correre e vincere, come tutti. Al momento non abbiamo il passo per dominare o anche solo vincere coi nostri soli mezzi".

"Le gomme saranno un fattore cruciale, noi abbiamo una strategia diversa visto che abbiamo dovuto montare le soft per passare in Q3, da lì vedremo. Credo che la gara sarà interessante anche dal punto di vista meteorologico, dobbiamo restare svegli per fare un buon lavoro".