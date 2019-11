Vettel: "Sappiamo come migliorare. Questione di dettagli"

La Ferrari ha mandato in archivio la prima giornata del weekend di gara a Interlagos, sede del Gran Premio del Brasile, con un 1-2 che sulla carta lascia poche speranze a chi ha intenzione di replicare. Ma le condizioni della pista resa viscida dalla pioggia e un asfalto poco gommato lasciano tutte le porte aperte.

Le Ferrari si sono confermate forti con entrambi i piloti, ma gli avversari sono a pochi centesimi sul giro secco mentre, sul passo gara, hanno mostrato di avere qualcosa in più rispetto alle Rosse di Maranello. Sebastian Vettel si è mostrato comunque fiducioso dopo una giornata positiva per lui e per il suo team.

"Credo sia stata una giornata discreta. Abbiamo capito di cosa ha bisogno la macchina. Ormai la conosciamo abbastanza bene. Credo che questo possa aiutare il bilanciamento e le prestazioni di domani e di domenica. L'aspetto principale è che dovremo fare il nostro lavoro, poi vedremo cosa salterà fuori nei prossimi 2 giorni".

Il diavolo, si sa, sta nei dettagli. E spesso sono proprio quelli che ti permettono (o meno) di raggiungere gli obiettivi fissati. La pensa così anche il 4 volte iridato della Ferrari. Parlando sul lavoro che il team dovrà fare per domani, Seb non ha indugiato indicando in piccoli aspetti ciò che bisogna cambiare sulla sua SF90 per renderla ancora più performante e vicina alle sue esigenze di guida.

"Dovremo lavorare sui dettagli, azzeccando molti di questi potremo migliorare la macchina, che già era buona oggi. Ho sentito che c'è margine di miglioramento e il passo avanti possiamo farlo".

Come detto, gli avversari delle Ferrari si sono mostrati subito veloci e competitivi, soprattutto sul passo gara. Le Mercedes si confermano le favorite sui long run con tutte le mescole provate oggi, ma la situazione non sembra spaventare Vettel.

"In gara sarà difficile perché gli altri sono sembrati abbastanza più veloci di noi, ma è in linea con quanto visto nelle ultime gare, perciò non c'è nessuna sorpresa. La cosa principale è lavorare sulla macchina per essere nelle migliori condizioni in Qualifica e in gara".